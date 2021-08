Rekordowe półrocze na rynku magazynów w Polsce

W I półroczu 2021 deweloperzy zbudowali 1,16 mln mkw. magazynów - to o 100 tys. mkw. więcej rdr, a popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln mkw., co jest najwyższą półroczną wartością w historii polskiego rynku magazynowego - podała we wtorkowym raporcie firma Colliers.

Jak wynika z raportu, całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec I poł. 2021 r. osiągnęła poziom 21,85 mln mkw. "Biorąc pod uwagę fakt, że w budowie znajduje się 3,35 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego część zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się przełamania granicy 22 mln mkw. Liderzy wśród regionów" - wskazano.