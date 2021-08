Stopa bezrobocia w RPA osiągnęła nowy rekordowy poziom. W drugim kwartale roku wyniosła 34,4 proc., pisze Reuters.

Urząd statystyczny Republiki Południowej Afryki podał, że stopa bezrobocia wzrosła kwartał do kwartału z 32,6 do 34,4 proc. Liczba osób bez stałego zatrudnieniu wzrosła z 7,242 do 7,826 mln.