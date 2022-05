Deficyt, w ujęciu nieskorygowanym sezonowo, wyniósł w marcu 16,4 mld EUR. Rok wcześniej euroland miał 22,5 mld EUR nadwyżki w tym samym miesiącu. W ujęciu skorygowanym sezonowo deficyt był jeszcze wyższy, sięgnął 17,6 mld EUR. Jest najwyższy od 1999 roku, do którego sięgają porównywalne dane.

fot. Bloomberg

Euroland zwiększył w marcu eksport o 14 proc. w ujęciu nieskorygowanym sezonowo. Import poszedł w górę aż o 35,4 proc. Jego wysoki wzrost to głównie skutek drogiej energii, zwraca uwagę Reuters. Po trzech miesiącach roku deficyt eurolandu w handlu energią wzrósł prawie trzykrotnie w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku do łącznie 128,7 mld EUR. Deficyt Unii Europejskiej w handlu z Rosją, głównym dostawcą energii, wzrósł w pierwszym kwartale ponad czterokrotnie do 45,2 mld EUR.