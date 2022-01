Rekordowy rok dla kamiennogórskiej Strefy

Wywiad z Tadeuszem Rycharskim, prezesem zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

Otrzymali państwo już po raz drugi tytuł Symbolu Rozwoju Biznesu, prestiżową nagrodę przyznawaną za wybitne osiągnięcia najlepszym firmom w Polsce. Słuszne to wyróżnienie, ponieważ od lat jesteście w czołówce, a rok 2021 był rekordowy. Proszę o kilka cyfr.

Zmiany i nowy impuls do rozwoju Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości zaczynają się od rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu pracowników Strefy, którym z przyjemnością przyszło mi kierować, skutecznie zadbaliśmy o korzystne uregulowania prawne, zabezpieczając naszą przyszłość. Ten rok rzeczywiście jest rekordowy: wydaliśmy 25 decyzji o wsparciu, a maksymalne deklarowane nakłady inwestycyjne mogą osiągnąć nawet prawie 1,8 mld zł.

Tadeusz Rycharski, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (z prawej) odbiera tytuł Symbolu Rozwoju Biznesu.

Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy. Ile ich powstało i z jakimi firmami są związane?

Niewątpliwym sukcesem, oraz efektem pracy całego naszego zespołu, było wydanie decyzji dla firmy TECHNONICOL-Insulation Sp. z o.o., która rozpoczęła już budowę fabryki produkującej wełnę mineralną. Inwestycja zostanie zrealizowana na blisko 20 ha gruntu, a nakłady przekroczą 280 mln zł. Powstanie tu 140 nowych miejsc pracy, a w sumie będzie ich 446. Co cieszy mnie najbardziej, to możliwość współpracy z mikro- i małymi polskimi przedsiębiorcami. W minionym roku aż 13 firm to polscy inwestorzy z sektora MŚP. Strefa jest również dla takich firm!

A jakie korzyści dla przedsiębiorców wynikają ze współpracy ze strefą ekonomiczną?

Największa korzyść to zwolnienie z podatku dochodowego. Dla przykładu mała firma, deklarująca nakłady w wysokości 1 mln zł, skorzysta na podstawie wydanej przez nas decyzji ze zwolnienia z podatku w wysokości 45 proc., tj. 450 tys. zł. Inna dobra informacja dla przedsiębiorców to okres oczekiwania na wydanie takiej decyzji. W naszej Strefie wynosi od 3 do 4 tygodni. Inwestycja może być realizowana w dowolnie wybranej przez przedsiębiorcę lokalizacji, również w dotychczasowym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej – w myśl zasady „cała Polska strefą”.

Jakie ważne wydarzenia dla Strefy miały miejsce w 2021 roku?

Stale powiększamy naszą ofertę inwestycyjną we współpracy z samorządem lokalnym. Chcemy być atrakcyjni dla inwestorów przy silnej konkurencji i przejściowych niedoborach wykwalifikowanej kadry pracowniczej w gminach. W tym roku podpisaliśmy porozumienie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Za sprawą zarządu SSEMP odbyła się konferencja pt. „Integracja edukacji z biznesem”. Największe projekty Kamiennogórskiej SSEMP w 2021 roku to: inwestycje z grupy kapitałowej TECHNONICOL, Guotai-Huarong Poland Sp. z o.o. oraz Tarczyński S.A. Zapraszamy kolejne firmy do skorzystania z ulgi podatkowej w roku 2022.