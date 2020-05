W kwietniu handel międzynarodowy Szwajcarii mocno odczuł skutki ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa, donosi Reuters.

Szwajcarski eksport spadł w kwietniu o 11,7 proc. do 16,7 mld CHF w ujęciu skorygowanym sezonowo. To jego największy miesięczny spadek w historii. Import runął o 21,9 proc. do 12,4 mld CHF i był najniższy od prawie 15 lat, wynika z danych opublikowanych we wtorek przez służby celne.

Najmocniej w kwietniu spadał eksport biżuterii i zegarków. Jeśli chodzi o kierunki, to eksport do Włoch i Francji był najmniejszy od ok. 20 lat. Skorygowana sezonowo nadwyżka handlowa Szwajcarii wzrosła w kwietniu do 4,3 mld CHF wobec 3,1 mld CHF w marcu. Bez korekty o czynniki sezonowe, nadwyżka wyniosła 4,0 mld CHF.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗