Rentowność Bundów rośnie po sygnałach z Fed

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec rośnie w czwartek po tym jak przedstawiciele Fed studzili optymizm po środowych danych o inflacji w USA, informuje Reuters.

W środę poinformowano, że inflacja w USA w lipcu była niższa niż w czerwcu, a także niższa niż oczekiwał rynek. Wywołało to reakcję w postaci spadku rentowności obligacji, bo rynek liczy na mniej „jastrzębią” niż dotychczas politykę Fed. Kilka głosów przedstawicieli banku centralnego USA ostudziło jednak optymizm. Mary Daly, szefowa Fed w San Francisco nie wykluczyła kolejnej podwyżki o 75 pkt. bazowych na wrześniowym posiedzeniu. Neel Kashkari, szef Fed w Minneapolis podkreślił iż środowy raport nic nie zmienia i nadal oczekuje wzrostu głównej stopy Fed do 3,9 proc. do końca roku i do 4,4 proc. do końca 2023 roku. Z kolei szef Fed w Chicago Charles Evans mówił, że oczekuje „podwyżek stóp do końca obecnego roku, a także w przyszłym”.