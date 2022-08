Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po raz pierwszy od maja rentowność obligacji 10-letnich Włoch spadła poniżej 3 proc., informuje Bloomberg.

W poniedziałek rentowność obligacji 10-letnich Włoch spada o 4 pkt. bazowe d 2,98 proc. Spread wobec rentowności analogicznych obligacji Niemiec zmniejszył się do 216 pkt. bazowych i jest najmniejszy od 20 lipca. W momencie upadku rządu Mario Draghiego w ubiegłym miesiącu dochodził do 250 pkt. bazowych, co według niektórych stawiało Europejski Bank Centralny przed koniecznością działań.