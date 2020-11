Rentowności obligacji USA nadal spadają

Inwestorzy kupują obligacje USA oczekując, że Republikanie utrzymają kontrolę nad Senatem i nie pozwolą na dużą fiskalną stymulację jeśli prezydentem zostanie Joe Biden, informuje Reuters.

Szansa Bidena na zwycięstwo wyborcze wzrosła po wygraniu wyborów w stanach Michigan i Wisconsin. Kandydat Demokratów ma już 264 głosy elektorskie. Do wygranej potrzeba 270. Nie spełniają się jednak prognozy tzw. Niebieskiej Fali, bo Demokratom nie idzie tak dobrze jak oczekiwano w wyborach do Kongresu. Choć zachowają kontrolę nad Izbą Reprezentantów, to nie zdobędą jej prawdopodobnie w Senacie, co oznacza konieczność szukania kompromisu z Republikanami, niechętnymi planom dużej stymulacji gospodarki.