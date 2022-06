Inwestorzy obawiają się, że prognozowane spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego znacząco zmniejszy popyt na ropę. W USA silne są obawy recesji spowodowanej przez agresywne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs ropy WTI z sierpniowych kontraktów spadał o 3 proc. do 106,19 USD. To najniższa cena ropy z wiodącego kontraktu od 12 maja. W środę kurs baryłki wahał się w zakresie 101,53-109,76 USD. Cena ropy Brent także spadła o 2,5 proc. do 111,74 USD. Jest najtańsza od 18 maja.