Cena ropy spadała w piątek z powodu umocnienia dolara i obaw o popyt.

Dolar umacniał się po tym jak Robert Kaplan, szef Fed w Dallas ogłosił, że czas zacząć rozmawiać o ograniczeniu wsparcia amerykańskiej gospodarki przez bank centralny. Negatywnie wpływały na notowania ropy także sygnały o pogarszającej się sytuacji pandemicznej w Indiach, bo zapowiadają redukcję popytu.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z czerwcowych kontraktów spadał o 2,2 proc. do 63,58 USD. Jest o ok. 0,5 proc. niższy niż tydzień wcześniej, ale o ponad 2 proc. wyższy niż na początku miesiąca. Ropa Brent z lipcowych kontraktów tanieje o mniej niż 0,1 proc. do 66,74 USD. Jest o 2 proc. droższa niż tydzień wcześniej i 3,5 proc. droższa niż na początku kwietnia.