Ropa tanieje po sygnale niezadowolenia z USA

Cena ropy spada po tym jak USA wysłały do kartelu OPEC+ sygnał o potrzebie szybszego zwiększania wydobycia.

Ropa WTI tanieje obecnie o 1,35 proc. do 67,37 USD, a cena ropy Brent spada o 1,7 proc. do 69,41 USD. To reakcja na wypowiedź Jake’a Sullivana, Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Oświadczył on, że ogłoszone przez największych producentów plany zwiększenia wydobycia nie zapewniają wystarczającej podaży ropy. Administracja Joe Bidena nie jest zadowolona, że cena benzyny w USA utrzymuje się przez ostatnie miesiące powyżej 3 USD za galon.