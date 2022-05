Ropa zdrożała pomimo wieści z Chin

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena ropy wzrosła w poniedziałek pod wpływem doniesień o rekordowych cenach paliw.

Rynek ropy początkowo zareagował na słabe dane makro z Chin, sugerujące zmniejszenie popytu, spadkiem notowań surowca. Potem jednak uwaga inwestorów skoncentrowała się na doniesieniach o rekordowych cenach paliw na świecie, w tym w USA, co sygnalizuje duży popyt. Dodatkowo kolejni członkowie OPEC+ dali do zrozumienia w poniedziałek, że nie zamierzają odejść od polityki powolnego zwiększania wydobycia. Ostatecznie ropa wyraźnie drożała pod koniec dnia. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z czerwcowych kontraktów rósł o 3,4 proc. do 114,20 USD. Ropa Brent z lipcowych kontraktów drożała na ICE Futures Europe o 2,4 proc. do 114,24 USD.