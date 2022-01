Rosnąca awersja do ryzyka wsparciem dla złota

Złoto w 2021 roku rozczarowało inwestorów, ponieważ nie chroniło kapitału przed inflacją, „przegrywając” konkurencję z wieloma innymi klasami aktywów. Cena tego kruszcu znajdowała się pod presją umacniającego się dolara, którego wartość z kolei rosła na skutek zapowiedzi zacieśniania polityki monetarnej w USA przez Rezerwę Federalną.

Obecnie, gdy tapering QE oraz planowane podwyżki stóp procentowych w USA są już uwzględnione w cenach złota, notowania tego kruszcu ustabilizowały się w okolicach 1800 USD za uncję oraz wypracowały solidną bazę do odbicia w górę. W tym tygodniu notowania złota oscylują już w rejonie 1840-1850 USD za uncję, co oznacza, że dotarły one do najwyższych poziomów od ponad dwóch miesięcy.

Dzisiaj jednak Rezerwa Federalna znów będzie w centrum uwagi inwestorów na rynku złota, bowiem wieczorem polskiego czasu Fed opublikowane zostaną komunikaty po posiedzeniu Fed, które prawdopodobnie rzucą więcej światła na plany dotyczące polityki monetarnej w USA.

Notowania złota – dane dzienne