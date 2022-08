Rynek walczy z Fed

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Drugi tydzień sierpnia na rynkach akcji został zdominowany przez odczyty amerykańskiej inflacji CPI i PPI.

Układ kalendarium spowodował, iż na plan pierwszy wybiły dane o CPI, ale każdy z odczytów mówił mniej więcej to samo, a zwłaszcza był czytany tak samo – jako wskazanie, iż presja inflacyjna może zacząć spadać, a dokładnie wzrost cen zmniejsza presję na radykalne kroki na ścieżce zacieśniania dostępności kredytu. Pochodną było oczekiwanie, iż Fed nie będzie musiał pchnąć gospodarki w recesję, by wygasić wzrost cen i zatrzymać spiralę cenowo-płacową. Stąd podział tygodnia na dwie czytelne części, z punktem granicznym w środę o 14:30. Analizując na same dane można dopatrzeć się w nich sygnałów, które pozwoliły rynkom szukać zwyżek i nadziei, iż inflacje mają za sobą wartości szczytowe. Problem w tym, iż dane były na tyle wysokie, iż trudno mówić o jakiejś poważnej zmianie. Ceny w większości przypadku cały czas rosną, a sama inflacja jest nie tylko daleka od celu Fed, ale jest również daleka od nadziei na to, iż znajdzie się w celu na tyle szybko, by bank centralny mógł przestać podnosić cenę kredytu. Naprawdę dane nie pozwalają nawet określić punktu, w którym Fed może zacząć myśleć o końcu cyklu, a co dopiero o realnym zakończeniu podnoszenia stóp procentowych.