Rynki akcji w USA boją się spowolnienia gospodarki

Ożywienie popytu w końcówce sesji spowodowało, że Dow Jones zakończył ją wzrostem o 0,15 proc. S&P500 stracił 0,8 proc., a Nasdaq poszedł w dół o 2,35 proc.

Na amerykańskie rynki akcji wrócił we wtorek pesymizm za sprawą raportu spółki Snap (-43 proc.), właściciela serwisu społecznościowego Snapchat. Obniżyła ona prognozy tłumacząc to „szybszym niż oczekiwano pogorszeniem warunków makroekonomicznych”. Popsuło to nastroje inwestorów zwłaszcza, że publikowane we wtorek dane makro dodatkowo wzmocniły obawy słabnięcia gospodarki. Sprzedaż nowych domów spadła w kwietniu i jest najniższa od dwóch lat. Powodem jest wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych wynikający z podwyżek stóp procentowych. W tzw. szybkim odczycie spadły także najniżej od trzech miesięcy majowe wskaźniki aktywności zarówno sektora usług, jak i przemysłu USA. Rentowność obligacji skarbowych USA spadła najniżej od miesiąca.