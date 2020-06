Sasin: PLL LOT będą wymagały wsparcia państwa

PLL LOT będą wymagały wsparcia ze strony państwa - poinformował w poniedziałek podczas konferencji w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"PLL LOT będą wymagały wsparcia ze strony państwa. My to wsparcie deklarujemy, ale jednocześnie mówimy, że potrzebna są również działania, które spowodują racjonalizację kosztów" - powiedział w Szczecinie Sasin.



W związku z epidemią koronawirusa od ok. dwóch miesięcy LOT nie realizował regularnych połączeń lotniczych. Od poniedziałku nastąpiło przywracanie połączeń lotniczych pasażerskich, ruszyły loty krajowe. Zakazów w międzynarodowym ruchu lotniczym obowiązuje do 6 czerwca br.