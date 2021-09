SEC pozwał twórcę giełdy kryptowalut, która była piramidą finansową

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała założyciela giełdy BitConnect za rolę, którą odegrał w oszukaniu tysięcy inwestorów na łączną kwotę ok. 2 mld USD, informuje Reuters.

SEC twierdzi, że Satish Kumbhani, który uruchomił BitConnect w 2016 roku, oszukiwał klientów co do możliwości osiągania zysków. Jego giełda kryptowalut stworzyła własną, BitConnect Coin. SEC wskazuje, że uczestnicy programu pożyczkowego BitConnect dowiadywali się, że giełda korzysta z „bota wykorzystującego zmienność do handlu”, który jest w stanie generować 40 proc. zwrotu z inwestycji w miesiąc. Otrzymywali fikcyjne zwroty wskazujące na 3700 proc. zannualizowanych zysków. Inwestorzy w rzeczywistości stracili większość pieniędzy kiedy BitConnect Coin staniał o 92 proc. w styczniu 2018 roku. Prokuratorzy nie mają wątpliwości, że BitConnect prowadził „podręcznikową piramidę finansową”, wypłacając „zyski” wcześniejszym inwestorom z pieniędzy dostarczanym przez nowych.