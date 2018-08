Siesta w polskich urzędach

Wysokie temperatury utrudniają pracę, więc niektóre urzędy gmin ogłosiły, że skracają czas otwarcia. Inni pracodawcy też powinni - apelował o to Główny Inspektor Pracy.

W Polskich samorządach to już tradycja – gdy tylko temperatura powietrza rośnie powyżej 30 st. C. pojawiają się zarządzenia o skróceniu godzin pracy. Potęgowo, Wojcieszów, Regimina, Czemierniki, Kołbaskowo – to niektóre z przykładów, do których dotarł PAP.

- W naszym urzędzie nie ma klimatyzacji, a temperatura w pomieszczeniach przekroczyła 30 stopni – mówi Martyna Kozak, specjalista ds. Kads w Urzędzie Gminy Potęgowo.

Prawo do krótszej pracy mają też pracownicy firm, ale te raczej rzadko zarządzają krótszą pracę. Do pracodawców o skracanie czasu pracy z uwagi na nadzwyczajną falę upałów apleował we wtorek Główny Inspektor Pracy (GIP).

Zgodnie z prawem pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w środę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alert dotyczy wszystkich województw z wyłączeniem wschodniej części woj. lubelskiego i centralnej części woj. podkarpackiego.