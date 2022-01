Sika odnotowała najwyższą w historii roczną sprzedaż

Szwajcarska firma, której produkty są wykorzystywane do wzmacniania i wodoodporności betonu, podała, że jej całoroczna sprzedaż wzrosła do 9,98 mld USD. To najwyższy wynik w historii firmy.

Całoroczna sprzedaż produktów Sika AG wzrosła o 17,1 proc. To znacznie korzystniejszy wynik od 13 proc. prognozowanych przez ekspertów.