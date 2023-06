Spadek jakości uprawianej w USA kukurydzy

Cornell Frühauf/Pixabay

W ostatnim czasie wsparciem dla notowań kukurydzy jest pogorszenie jakości uprawianego zboża w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj potwierdziły to kolejne dane: amerykański Departament Rolnictwa podał, że jedynie 64% uprawianej w USA kukurydzy jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. To spadek aż o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Jest to także gorszy wynik niż ten oczekiwany na rynku (spodziewano się 65%-69% kukurydzy dobrej lub bardzo dobrej jakości).

Niedostatek deszczu w centralno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych budzi obawy związane z podażą kukurydzy i wspiera wzrost jej cen. W osobnym raporcie Departament Rolnictwa USA podał, że około 34% uprawianej w USA pszenicy doświadcza warunków suszy.