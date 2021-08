Według wstępnych danych opublikowanych w poniedziałek, gospodarka strefy euro straciła nieco w sierpniu, ale nadal jest na dobrej drodze do solidnego wzrostu w trzecim kwartale tego roku.

Wstępny indeks PMI dla przemysłu spadł z 62,8 pkt w lipcu do 61,5 pkt w sierpniu. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 62 pkt.

Spadek indeksu PMI dla sektora usług był niewielki - z 59,8 pkt do 59,7 pkt miesiąc do miesiąca. Ekonomiści oczekiwali odczytu na poziomie 59,6 pkt.

Wstępny złożony indeks PMI dla strefy euro, który analizuje aktywność zarówno w przemyśle, jak i usługach, osiągnął w sierpniu najniższy poziom od dwóch miesięcy - 59,5 pkt. W lipcu było to 60,2 pkt.

“Utrzymujący się optymizm wynika z szybkiego wzrostu zatrudnienia. Odzwierciedla to wysiłki firm zmierzające do zwiększenia zdolności operacyjnych i zaspokojenia popytu, co powinno pomóc w zmniejszeniu presji cenowej“ - skomentował wyniki badania Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w IHS Markit.