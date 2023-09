Spadki na Wall Street dzień przed raportem o CPI

Średnia Przemysłowa Dow Jones traciła na zamknięciu 0,05 proc. S&P500 spadł o 0,6 proc. Nasdaq Composite kończył sesję zniżką o 1,0 proc.

Na amerykańskich rynkach przeważała we wtorek podaż, a inwestorzy sprzedawali przede wszystkim akcje dużych spółek technologicznych. Do pogorszenia nastrojów przyczyniło się Oracle (-13,5 proc.). Akcje producenta oprogramowania taniały najmocniej od trzech lat z powodu rozczarowanie wynikami osiąganymi przez spółkę ze sprzedaży usług w chmurze obliczeniowej. Prezentacja we wtorek przez Apple (-1,7 proc.) nowych produktów, w tym iPhone’ów 15, również nie spotkała się z pozytywną reakcją. Spółka należała do najmocniej przecenionych wśród technologicznych blue chipów. Negatywny wpływ na przebieg sesji miała zanotowana we wtorek najwyższa cena ropy w tym roku w reakcji na raport OPEC wskazujący na zwiększenie się deficytu surowca na globalnym rynku w czwartym kwartale. Rośnie obawa, że konsekwencją będzie wzrost inflacji. W środę podany zostanie raport o dynamice cen w USA w sierpniu. Rynek spodziewa się największego miesięcznego wzrostu inflacji w tym roku. Zmniejszyć się ma natomiast w ujęciu rocznym inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen energii i żywności. Rentowność obligacji 2-letnich USA rosła we wtorek utrzymując się powyżej 5 proc. Wtorkowa aukcja obligacji 10-letnich USA zakończyła się największą rentownością od 2007 roku.

57 proc. spółek z S&P500 taniało na zamknięciu sesji. Podaż przeważała w 8 z 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej spadała wartość spółek IT (-1,75 proc.), usług telekomunikacyjnych (-1,0 proc.) i dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-0,9 proc.). Jako jedyne przewagę popytu notowały segmenty energii (2,3 proc.), spółek finansowych (0,85 proc.) i użyteczności publicznej (0,1 proc.).

Spośród 30 blue chipów ze Średniej Przemysłowej Dow Jones połowa drożała a połowa taniała. Najmocniej rósł kurs koncernu naftowego Chevron (1,9 proc.), a największy jego spadek notowały akcje Microsoftu (-1,8 proc.).

Nasdaq 100 kończył sesję spadkiem o 1,1 proc. Spadły kursy 77 wchodzących w jego skład spółek. Spośród prawie 3,5 tys. spółek z Nasdaq Composite staniało 51 proc. Dużo większą przewagę podaży było widać wśród tych o największej wartości rynkowej. Spadły kursy wszystkich spółek z tzw. wielkiej siódemki. Najmocniej Tesli (-2,2 proc.), która drożała w poniedziałek o 10 proc. Najmniejszą stratę notowała Nvidia (-0,7 proc.).