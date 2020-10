Spadły zyski Mastercard

Aż 28-proc. spadek zysków odnotował w III kwartale 2020 r. jeden z gigantów płatności kartami, koncern Mastercard, donosi Reuters.

Wyniki amerykańskiej spółki ucierpiały w skutek ograniczenia wydatków przez konsumentów płacących kartami lub urządzeniami mobilnymi w związku z pandemią koronawirusa. O ile w handlu spadek nie był jeszcze tak duży, to w przypadku np. podróży , w tym lotniczych, można już mówić o poważnym zachwianiu. Chodzi przede wszystkim o wolumen transakcji od których operator pobiera opłaty.

W efekcie co prawda wartość brutto dolarowych transakcji wzrosła o 1 proc. do 1,6 bln USD, jednak zysk netto spadł do 1,5 mld USD co daje 1,51 USD na akcję z 2,1 mld (2,07 USD) rok wcześniej.

Spowolnienie ruchu na całym świecie odbiło się również na liczbie podmiotów przetwarzających płatności za granicą. Mastercard odnotował 36 proc. spadek obrotów zagranicznych w walucie lokalnej.