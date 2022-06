Spółki skarbu państwa przed kolejnym wyzwaniem

Po pandemii i fali imigracji z Ukrainy firmy państwowe stają przed kolejnym wyzwaniem. Wysoka inflacja i drożejące surowce energetyczne zmuszają państwowych gigantów do weryfikacji swoich strategii. Szczególnej roli spółek skarbu państwa w budowaniu polskiej gospodarki poświęcony był panel podczas Kongresu 590.

Spółki skarbu państwa od kilku lat mierzą się ze znacznie większymi wyzwaniami niż te, które wynikają z ich ustawowych obowiązków. Poza zarządzaniem państwowymi aktywami o szczególnym znaczeniu przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo musiały przez ostatnie lata zmagać się z tak niespodziewanymi zdarzeniami jak epidemia koronawirusa i jej skutki, a od niedawna również kryzys energetyczny spowodowany rosyjską agresją w Ukrainie.

O tym, jak krajowi giganci budują gospodarkę w najmniej korzystnych od lat warunkach, dyskutowali uczestnicy panelu podczas tegorocznego Kongresu 590 w Warszawie.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na to, że duże spółki z udziałem skarbu państwa odgrywają szczególną rolę i jako płatnicy podatków, i jako firmy wspierające realizację polityki państwa w różnych sferach gospodarki i życia społecznego.

Wśród panelistów znaleźli się szefowie narodowych czempionów, takich jak: PZU, PKO BP, KGHM, PKP, Enea, Tauron i PGE.

Biznes i misja

Dzięki inwestycjom dokonanym przez narodowego ubezpieczyciela w minionych latach Powszechny Zakład Ubezpieczeń stanowi dziś największy konglomerat finansowy w tej części Europy, obsługując blisko 22 mln klientów w obszarach: ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym i zdrowotnym. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w PZU, jako alternatywę do świadczenia NFZ, posiadają już 3 mln Polaków. Gigant ubezpiecza majątek Polaków wartości dziesiątek miliardów złotych. Tylko w minionym roku firma wypłaciła odszkodowania w kwocie 14 mld zł, o czym wspomniała podczas panelu prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Jak przekonywała Iwona Duda, prezes PKO Banku Polskiego, to do publicznych banków należy, poza codziennym prowadzeniem biznesu, stabilizacja finansów oraz zapobieganie nieplanowanym zdarzeniom. Te podmioty w pierwszej kolejności zajmują się realizacją polityki gospodarczej państwa. Silne banki dostarczają finansowanie dla rozwoju firm, a przez to całej gospodarki. Nierzadko podejmują działalność wykraczającą poza zakres ich codziennej działalności, gdy wymaga tego sytuacja społeczna.

– Odpowiedzialność społeczna skłoniła nas między innymi do szybkiej reakcji na potrzeby uchodźców po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. W obszarze biznesowym była to specjalna oferta wymiany hrywny na złotego. Nasze rozwiązanie jest obecnie stosowane jako modelowe w innych krajach europejskich. Zaangażowaliśmy się także w organizację mobilnych punktów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na Stadionie Narodowym – mówiła podczas kongresu prezes PKO BP.

Na szczególne znaczenie państwowych podmiotów i ich odpowiedzialność wobec społeczeństwa podczas panelu dyskusyjnego zwracał uwagę również prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

– Spółki skarbu państwa mają przede wszystkim cel biznesowy – generowanie zysku, ale mogą stanowić też bardzo istotny impuls dla rozwoju gospodarki w skali regionu lub całego kraju. Mamy kapitał i zdolności inwestycyjne, jednak z tym wiąże się szczególna rola dla otoczenia. Przy mniejszym biznesie skala wsparcia dla kultury czy sportu nie może być siłą rzeczy duża ani zaspokoić największych potrzeb. My mamy takie narzędzia i możliwości.

Duzi wnoszą więcej

Największe państwowe spółki to także istotny element budowania finansów państwa i stabilne miejsca pracy. Tylko za sprawą miedziowego giganta do kasy państwa wpłynęło w minionym roku 5,5 mld zł podatków. Firma zatrudnia blisko 34 tysiące pracowników.

– To ogromna rzesza. Nasi pracownicy płacą w Polsce podatki, wydają pieniądze na zaspokojenie swoich potrzeb konsumpcyjnych, skala robi swoje – przekonywał prezes KGHM.

W czerwcu 2022 r. KGHM znalazł się wśród 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce według Randstad Employer Brand Research 2022. Miedziowy gigant uplasował się na czwartym miejscu i był najwyżej ocenioną spółką skarbu państwa. Dodatkowo w sektorze surowców i paliw KGHM zajął 1. miejsce.

Firma oferuje swoim pracownikom wiele benefitów, m.in. dofinansowanie wyjazdów urlopowych dla rodzin, opiekę dla dzieci młodszych i wyprawki szkolne dla starszych, dopłaca do wypoczynku i abonamentowej opieki medycznej. Do tego załoga korzysta z dopłat do transportu czy posiłków. Pracownicy miedziowej spółki mają również możliwość podwyższania kwalifikacji, otrzymania dofinansowania lub finansowania studiów podyplomowych czy nauki języków obcych za darmo. Od czasu pandemii pracownicy mogą również korzystać z pomocy psychologicznej.

Na pierwszej linii transformacji

Przed szczególnym wyzwaniem stoją obecnie państwowi giganci z sektora energetycznego i innych energochłonnych gałęzi przemysłu. Światowy kryzys na rynku surowców energetycznych spowodowany przerwanymi łańcuchami dostaw po pandemii COVID-19 oraz trwającą wojną w Ukrainie, a także polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmuszają te podmioty do szukania alternatywnych źródeł energii do węgla i gazu.

Państwowe spółki od kilku lat zwiększają inwestycje w odnawialne źródła energii. Energetyczni giganci od kilku lat inwestują w fotowoltaikę, energetykę wiatrową i technologię wodorową. Od niedawna PKN Orlen i KGHM inwestują także w energię atomową w postaci małych reaktorów jądrowych.

W 2029 r. uruchomienie pierwszej małej elektrowni zapowiedział miedziowy potentat. Firma jest na etapie składania wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki. Dzięki inwestycji KGHM, będący dużym konsumentem energetycznym, zyska stabilne i optymalne cenowo źródło energii dostępne przez całą dobę.

– Dla nas ta inwestycja ma strategiczne znaczenie, ponieważ zapewni nam samowystarczalność energetyczną. Wybieramy miejsce optymalne dla takiego projektu, kompletujemy kadry, których zgromadzenie zajmuje kilka lat, budujemy centrum kompetencyjne – mówił podczas panelu prezes KGHM Marcin Chludziński.

Podczas Kongresu 590 wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że w lipcu Polska planuje przekazanie rządowi ukraińskiemu oferty pomocy w odbudowie Ukrainy po wojnie. Na tę propozycję mają składać się rozwiązania zadeklarowane przez spółki skarbu państwa.