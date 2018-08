Sporo tematów do dyskusji, mało zmian

Dziś startuje świeża runda ceł wzajemnych między USA i Chinami, ale rynek nadmiernie się tym nie przejmuje.

Doniesienia związane z polityką USA i ostatnimi zarzutami dla byłych współpracowników prezydenta Trumpa są w większości ignorowane, a inwestorzy wyczekują dalszego rozwoju wypadków. Oczy niektórych zwrócone są na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, gdzie o ważne implikacje będzie jednak trudno. W międzyczasie zainteresowanie mogą wzbudzić PMI z Eurolandu i minutki EBC – oba wydarzenia mają potencjał, by pchnąć EUR wyżej.

Startując od dziś, USA nalicza cła w wysokości 25 proc. na kolejną listę dóbr sprowadzanych z Chin o łącznej wartości 16 mln USD. Chiny nie pozostają dłużne i odpowiadają swoją listą. Działania były zapowiadane, toteż dla rynku nie są powodem do nerwowej reakcji, choć nieco mącą wcześniej panujący optymizm. Wszystko to odbywa się w czasie, kiedy do stołu negocjacyjnego powrócili przedstawiciele obu krajów, choć podsekretarz skarbu USA Malpass i wiceminister handlu Chin Shouwen są urzędnikami niskiego szczebla, więc nie gwarantują wiążących postanowień. Rynek nie liczy na dużo także dlatego, że szanse na szybkie porozumienia zostały wcześniej umniejszone komentarzami prezydenta Trumpa. Póki żadna ze stron nie idzie w ostry konflikt i dalsze zaostrzanie restrykcji w handlu, rynek będzie oceniał wydarzenia ostrożnie i z ograniczaną dozą emocji. Jest nawet bardziej prawdopodobne, że minęliśmy okres przerzucania się groźbami i przechodzimy w fazę negocjacji, których skutki będą mniej szkodliwe dla globalnej wymiany handlowej i ożywienia. Pozostajemy optymistami.

Wieczorem rozpoczyna się sympozjum w Jackson Hole. Doroczne spotkanie bankierów centralnych w przeszłości służyło jako platforma do przełomowych wystąpień i zapowiedzi zmian w polityce monetarnej, ale tym razem nie ma ku temu potrzeby. Tematem tegorocznego spotkania jest „Zmieniająca się struktura rynku i implikacje dla polityki monetarnej”. Największe zainteresowanie tyczy się prezesa Fed Powella, ale jeśli wierzyć jego niedawnym komentarzom, preferuje on prowadzenie polityki zrozumiałej dla powszechnej opinii publicznej. Specjalna konferencja w górskim kurorcie nie wpisuje się w tą wizję. Powell raczej pozostanie przy dotychczasowym przekazie stopniowych podwyżek stóp procentowych (czyli na razie raz na kwartał). Od początku tygodnia nie widać, aby rynek pozycjonował się na wypadek niespodzianek z JH i raczej tak pozostanie w kolejnych dniach.

Poza tym, czwartek jak na razie przynosi nieco umocnienia USD w formie skromnego odreagowania wcześniejszej słabości, choć ruchy więcej mają z przetasowań w pozycjonowaniu niż reakcji na konkretne informacje. Mimo to dla EUR/USD kolejne godziny mogą przynieść zmianę. Sprzedających znaleźli się w trudnej sytuacji po tym, jak na początku sierpnia dali się omamić przełamaniem 1,15, by teraz lizać rany. Niewykluczone, że na rynku jest jeszcze trochę stratnych krótkich pozycji, które teraz będą wrażliwe na niekorzystne informacje. Wstępne szacunki PMI z Eurolandu oraz protokół z posiedzenia EBC mogą być katalizatorem do dalszej kapitulacji. W pierwszym przypadku wyższy odczyt będzie sugerował, że przedsiębiorcy nie przejmują się ani wojnami handlowymi, ani tureckim kryzysem, co pozytywnie wpłynie na oczekiwania siły ożywienia w kolejnych miesiącach. W minutkach EBC źródłem zaskoczeń może być, jak duży rozłam panuje w odniesieniu do tego, jak sztywno traktować brak perspektyw podwyżki stóp procentowych przed końcem lata 2019 r. Im bardziej gorąca dyskusja, tym większe pole do ożywienia jastrzębich oczekiwań.