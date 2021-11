Sprzedaż samochodów w Rosji zmalała o 18,1 proc. r/r

W październiku w kraju ze stolicą w Moskwie sprzedano 126204 sztuki nowych samochodów. Według opublikowanych przez Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców (AEB) danych Rosja odnotowała ponad 18-proc. spadek sprzedaży pojazdów r/r.

– Przed nami jeszcze długa droga do przezwyciężenia globalnego niedoboru produkcji oraz poradzenia sobie z nowymi problemami logistycznymi wynikającymi z zakłóceń w łańcuchu dostaw – powiedział Thomas Staertzel, przewodniczący Komitetu Producentów Samochodów AEB.

Opublikowane przez AEB dane wskazują, że w Rosji spadek liczby sprzedanych samochodów w stosunku do roku poprzedniego zauważalny jest się już od czterech miesięcy. Pomimo tego, sprzedaż samochodów w okresie od stycznia do października wzrosła o 10,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku.

Dodatkowo, od początku bieżącego roku sprzedano 845 aut elektrycznych. Pomimo, że ta liczba jest skromna to napawa optymizmem. Jest o 118 proc. wyższa niż ta odnotowana za całkowitą sprzedaż EV w 2020 roku.