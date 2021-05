Stopy procentowe w Izraelu bez zmian

Bank Izraela utrzymał swoją referencyjną stopę procentową na poziomie 0,1 proc. na dziewiątym posiedzeniu z rzędu, pisze Reuters.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez Reutera. Wszystkich 17 ekonomistów wskazało, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Większość z nich spodziewa się, że pierwsze kroki w kierunku zmiany polityki monetarnej zostaną wykonane dopiero w przyszłym roku.

Inflacja w Izraelu wzrosła z 0,2 proc. w marcu do 0,8 proc. w kwietniu, nieco poniżej ustalonego przez rząd celu pomiędzy 1 a 3 proc. Według najnowszej prognozy, bank centralny spodziewa się wzrostu inflacji do 1,7 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost PKB w 2021 roku ma wynieść od 4 do 6 proc.

Około 55 proc. dorosłych obywateli Izraela zostało w pełni zaszczepionych, a liczba aktywnych przypadków COVID-19 w całym kraju spadła w poniedziałek do 352. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej przeważająca większość obostrzeń została już zniesiona.

„Powrót do normalnego życia w Izraelu sprzyja szybkiemu wzrostowi w nadchodzącym roku” - stwierdził bank centralny.