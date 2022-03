Stopy rządzą na rynku walut

Coraz więcej banków na poważnie bierze się za podnoszenie stóp procentowych. Jednak są też takie, które nie myślą o zacieśnianiu. A to mocno wpływa na rynek walutowy.

Różnice w stopach procentowych to jedna z najważniejszych zmiennych na rynku walut. Przy czym inwestorzy (ponieważ rynek wycenia przyszłość, nie teraźniejszość) patrzą nie tyle na obecną różnicę, co na perspektywę jej zmiany. To zaś sprawia, że obecnie jednym z najmocniejszych trendów na rynku są wzrosty kursu USDJPY. Bank Japonii potwierdza swoimi poczynaniami, że chce utrzymać rentowność obligacji 10-letnich poniżej 0,25%. Tymczasem rentowności w USA mocno rosną – dziś już powyżej 2,5% dla 10-latki. Rynek jeszcze niedawno zastanawiał się, czy Fed zdecyduje się podnieść na którymś z posiedzeń stopy procentowe o 50 punktów bazowych (tzw. podwójna podwyżka). Tymczasem obecnie pojawiają się głosy, iż Fed będzie podnosił stopy w ten sposób… na każdym z kolejnych 4 posiedzeń! To zaś umacnia dolara wobec walut, gdzie banki centralne nie komunikują podobnych zmian.