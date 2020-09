Szansa na współpracę z amerykańskimi firmami

Departament Handlu Ambasady USA w Polsce organizuje bezpłatne wirtualne wydarzenie „Discover Global Markets” przeznaczone dla przedsiębiorców z przemysłu wytwórczego, w tym motoryzacji, lotnictwa, efektywności energetycznej i magazynowania energii.

Dzięki udziałowi w tym forum B2B przedsiębiorcy będą mieli możliwość poznania nowych partnerów biznesowych ze Stanów Zjednoczonych: prezesów, przedstawicieli sprzedaży i łańcucha dostaw oraz rozwoju biznesu, którzy chcą rozszerzyć swoją międzynarodową obecność. Wydarzenie skierowane jest do dystrybutorów zainteresowanych znalezieniem nowych dostawców, do prezesów, dyrektorów lub pracowników zakładów produkcyjnych, poszukujących inteligentnych rozwiązań oraz do przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją w zakład produkcyjny w Stanach Zjednoczonych.