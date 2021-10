Szef Fed w Chicago, Charles Evans, jest przekonany, że obecna wysoka inflacja jest przejściowa i ostatecznie spadnie poniżej celu banku centralnego, informuje CNBC.

Wzrost cen, według niektórych miar, jest w USA najwyższy od 30 lat. Evans uważa jednak, że jego przyczyną są wąskie gardła oraz inne problemy logistyczne wynikające z pandemii, które jednak przeminą i zmaleje presja cenowa.

- Jestem spokojny o to, że zawyżone ceny będą spadać kiedy zaczną znikać wąskie gardła – powiedział Evans w CNBC. – Myślę, że może to trwać dłużej niż oczekiwaliśmy. Ale uważam, że dalszy wzrost tych cen nie jest prawdopodobny – dodał.

Charles Evans, fot. Bloomberg

Według preferowanej przez Fed miary inflacja w USA wynosiła w ostatnich miesiącach 3,6 proc. w ujęciu rocznym i była najwyższa od początku lat 90. XX wieku. Szef Fed w Chicago przyznał, że to wywiera presję na gospodarkę.

- Zdecydowanie to trudność dla gospodarstw domowych i biznesu. To obniża dochody, wynagrodzenia. Dlatego jest to problem. Monitorujemy to. – powiedział Evans. – To nie jest problem polityki monetarnej, ale infrastruktury dostaw. Dlatego myślę, że inflacja spadnie, a kiedy spadnie, nadal będziemy w świecie niskich stóp procentowych – dodał.

Szef Fed w Chicago ujawnił, że jest za redukowaniem zakupów obligacji. Zaznaczył jednocześnie, że spodziewa się iż bank centralny wkrótce będzie miał znany inflacji poniżej celu, co prawdopodobnie zmusi go do utrzymania niskich stóp.