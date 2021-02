Szefowa funduszu inwestycyjnego Singapuru odchodzi

Po 17 latach Ho Ching przestanie kierować funduszem posiadającym 230 mld USD aktywów. Nowym szefem Temasek od 1 października będzie Dilhan Pillay Sandrasegara.

Ho Ching, która jest żoną premiera Singapuru, weszła do władz Temasek w 2002 roku. Dwa lata później zaczęła nim kierować. Pod jej kierownictwem fundusz zwiększył inwestycje zagraniczne. We wrześniu ubiegłego roku Temasek poinformował, że po raz pierwszy jego chińskie aktywa są większe niż krajowe. Fundusz zarobił wielkie pieniądze na inwestycji w chińskiego giganta e-commerce Alibaba. Jednak w ostatnim roku rozrachunkowym po raz pierwszy od 2016 roku zanotował pogorszenie wyników, co było skutkiem pandemii. Wartość portfela netto spadła do 230 mld USD na koniec marca z 235 mld USD rok wcześniej.