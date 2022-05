Szybki powrót do spadków

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Odbicie na rynku akcyjnym nie trwało długo, a dziś główne indeksy przechodzą do defensywy. Wśród spółek najmocniej tracą spółki technologiczne. Tym razem katalizatorem do przeceny stało się obniżenie prognoz przez Snapa, co ponownie wzbudziło obawy o spowolnienie aktywności gospodarczej.

Nastroje inwestorów ostudziły także komentarze jasno wskazujące, że nie dojdzie szybko do całkowitego zniesienia obostrzeń w Chinach. UBS oraz JP Morgan obniżyły również prognozy wzrostu gospodarczego w Państwie Środka. Dziś w centrum uwagi rynków znalazły się wstępne dane PMI obrazujące aktywność w mijającym miesiącu. Dane ze strefy euro zgodnie z oczekiwaniami wskazują na spowolnienie tempa poprawy koniunktury. Wskaźnik PMI dla przemysłu spadł do 54.4 pkt. z 55.5 pkt. odnotowanych przed miesiącem, a dla sektora usługowego do 56.3 pkt. z 57.7 pkt. w kwietniu. Podobny wydźwięk miały dane z Wielkiej Brytanii, przy czym tam pogorszenie aktywności sektora usługowego było bardziej zdecydowane. Wskaźnik obniżył się aż do 51.8 pkt. z 58.9 pkt. w kwietniu. Widać, że Brytyjczykom coraz mocniej ciąży rekordowa inflacja, która obniżać będzie popyt. Dane z USA zostają opublikowane zaraz po otwarciu sesji na Wall Street.