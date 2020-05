T-Mobile postawił na Agile

Błyskawiczny rozwój technologii i nowe wyzwania, jakie przed przedsiębiorcami stawia cyfrowa transformacja polskiego społeczeństwa, wymagają odpowiedniego podejścia, innego niż stosowane dotychczas przez tradycyjne firmy telekomunikacyjne.

W ciągu ostatnich 30 lat przeszliśmy od połączeń głosowych do transmisji danych w 5G, masowego internetu, usług dostępnych w modelu „na żądanie” oraz, co równie ważne, tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy, także te technologiczne, powinny przemodelować sposób myślenia o tworzeniu produktów i usług.

– Na szczęście nasz zespół nie zawiódł i wdrożenie metodologii Agile przebiegło pomyślnie — podkreśla Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska.

Nie bez powodu Agile to obecnie jeden z najgorętszych trendów zarządzania. To podejście, które zachęca do współpracy, reakcji i poczucia własności, odpowiedzialności za projekty realizowane w organizacji. Ta nowoczesna metodyka w zarządzaniu zadaniami, projektami czy nawet całą firmą całkowicie zmienia sposób pracy i wpływa na znaczącą poprawę wydajności. Według McKinsey & Company organizacje, które przechodzą na Agile, mają nawet o 50 proc. większe szanse prześcignąć finansowo tradycyjną konkurencję, a ich klienci są bardziej zadowoleni z poziomu dostarczanych usług.

Szybciej, lepiej, klarowniej

Struktury Agile pomagają lepiej działać na rynku. To nie tylko zmiany organizacyjne, ale przede wszystkim szybsze dostarczanie produktów, także marketingowych, bardziej klarowne podejmowanie decyzji i większa elastyczność oraz rozumienie potrzeb klienta.

– Firmy takie jak T-Mobile mają niebagatelny wpływ na zmiany, jakie zachodzą wokół nas. Musimy jednocześnie szybko reagować na potrzeby rynku i konsumentów. Przyglądaliśmy się od dłuższego czasu firmom technologicznym działającym w modelu Agile i doszliśmy do wniosku, że jeśli chcemy skrócić proces powstawania nowych produktów i usług T-Mobile, a przede wszystkim podnieść kompetencje naszej firmy, niezbędne są konkretne zmiany strukturalne – mówi Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska.

Według Alistaira Cockburna, jednego z inicjatorów ruchu Agile, to właśnie skupienie się na umiejętnościach i komunikacji, a nie na procesach i planach, sprawia, że projekt jest bardziej efektywny. Wspomniana metodologia świetnie sprawdza się przy budowie i rozwoju nowych produktów, reorganizacji oferty czy rozwoju oprogramowania i usług. Dlatego T-Mobile, jako pierwszy operator telekomunikacyjny działający na polskim rynku, postanowił wdrożyć Agile w całej organizacji. Warto jednak pamiętać o tym, że niektóre departamenty, w zależności od potrzeb, mogą wciąż funkcjonować w tradycyjnym modelu.

Sprawniejsze struktury

Dzięki likwidacji silosów (duże, trudne do zarządzania departamenty) i wprowadzeniu zupełnie nowych, samowystarczalnych struktur udało się zminimalizować biurokrację i skoncentrować się na tym co ważne, czyli sprawnym tworzeniu produktów i ich ulepszaniu. Odnosi się to nie tylko do sprzedaży, ale przede wszystkim do codziennego funkcjonowania organizacji. W nowych strukturach każdy może się poczuć właścicielem projektu, wziąć za niego pełną odpowiedzialność i być dumnym z jego sukcesu.

– Proces zmiany sposobu zarządzania projektami na tak wielu płaszczyznach jednocześnie, w tak dużej firmie, to niesamowite wyzwanie. Aby tego dokonać, trzeba było przemodelować wiele kluczowych obszarów. Począwszy od samego wdrożenia metodologii Agile, szkoleń pracowników, wielogodzinnych dyskusji i planowania, aż po zmianę myślenia o całej kulturze organizacyjnej firmy. Na szczęście zespół T-Mobile nie zawiódł, wszyscy niezwykle szybko dostosowali się do „zwinnego” podejścia, czego dowodem są nowe produkty i wdrożenia wypracowane w nowo wyselekcjonowanych zespołach – dodaje Andreas Maierhofer.

Pierwsze zwinne dzieci T-Mobile

Pierwszym produktem wypracowanym w ramach modelu pracy Agile była aktywacja dla klientów Happy Fridays. Klienci za pośrednictwem aplikacji „Mój T-Mobile” w każdy piątek mogą aktywować specjalny, bezpłatny prezent od T-Mobile. Praca nad produktem odbywała się w zespole składającym się z ludzi o uzupełniających się kompetencjach z jednego obszaru, od IT, przez umiejętności biznesowe czy wręcz sprzedażowe. Dzięki temu praca przebiegała szybciej i efektywniej, a wszelkie pojawiające się trudności pokonywano podczas codziennych spotkań statusowych.

Według Piotra Fedora, Pre-paid Tribe Lead w T-Mobile, od momentu pojawienia się pomysłu na akcję do udostępnienia gotowej usługi w aplikacji dla klientów upłynęło zaledwie sześć tygodni. Dzięki komplementarnym kompetencjom wszystkich zaangażowanych zespołów udało się więc kilkukrotnie skrócić czas wejścia produktu na rynek. W tradycyjnym modelu zarządzania projektami trwałoby to zdecydowanie dłużej.

Przy projekcie pracowały też inne zespoły, np. komunikacji, IT czy zajmujący się analizą całego doświadczenia użytkownika, jakie niesie ze sobą korzystanie z danej usługi (digital team experience). Jednym z kluczowych elementów pozwalających na tak szybkie wdrożenia jest koncepcja MVP (minimum viable product). Dzięki niej klienci (również tzw. wewnętrzni klienci w firmie) mogą zobaczyć koncepcję usługi na każdym etapie jej powstawania i na bieżąco dawać zespołowi informacje zwrotne.

Zwinne podejście pozwoliło też znacznie przyspieszyć wdrożenie cyfrowego systemu do komunikacji z siecią jednego z partnerów telekomunikacyjnych. Pracę nad nim rozpoczęto w październiku 2019 r., a już w drugiej połowie stycznia 2020 r. został oddany do użytku. Było to możliwe m.in. dzięki szybkiemu wyborowi dostawcy i skompletowaniu zespołu deweloperów o uzupełniających się, niezbędnych kompetencjach. Praca według metodologii Agile pokazała, jak ważne jest połączenie poczucia odpowiedzialności za projekt, zrozumienia go, z wiedzą co do oczekiwań odbiorcy. System jest gotowy do wykorzystania w podłączeniu z innymi partnerami, na bieżąco rozwijany i dostosowywany do potrzeb zarówno klienta, jak i użytkownika biznesowego, który na co dzień z niego korzysta.

Dotychczas międzynarodowe korporacje wolniej niż mniejsze firmy wdrażały Agile w swoich strukturach. Metodyka ta zdawała się zarezerwowana przede wszystkim dla firm programistycznych. Klienci oczekują jednak usług dostosowanych do ich potrzeb i chcą, aby ich problemy były rozwiązywane tu i teraz. Dzięki nowemu, zwinnemu podejściu w T-Mobile możliwe jest natychmiastowe adresowanie potrzeb wszystkich zainteresowanych grup, klientów, partnerów biznesowych oraz koleżanek i kolegów z firmy.

Agile – zwinne zarządzanie projektami w firmie



W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu ideą Agile jest założenie, że w trakcie budowy projektu czy usługi nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał cały przebieg pracy. Dlatego dzielony jest on na krótkie (zazwyczaj trwające od 1 do 4 tygodni) etapy, nazywane sprintami. W ich trakcie zespół projektowy samodzielnie zajmuje się danym rozwiązaniem, testuje je, zbiera informacje od klientów. Finalne rozwiązanie czy usługa testowana jest więc w mniejszych, regularnie tworzonych częściach, co pozwala na błyskawiczne reagowanie na wszelkie niezbędne zmiany i gwarantuje

