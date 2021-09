Tajlandia podjęła decyzję o zwiększeniu dopuszczalnego limitu zadłużenia z 60 do 70 proc. PKB. Ma to pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii koronawirusa.

“Relacja długu do produktu krajowego brutto zostanie zwiększona, aby w razie potrzeby rząd mógł pożyczyć więcej” - powiedział minister finansów Arkhom Termpittayapaisith. Na razie nie ujawniono konkretnego terminu wejścia w życie nowych regulacji.

Tajlandia w ciągu ostatniej dekady niechętnie spoglądała na kolejne nowe zobowiązania, jednak w sytuacji, gdy poziom zadłużenia zbliża się już do ustawowego progu, władze będą miały trudności z zaspokojeniem potrzeb finansowych na kolejny rok podatkowy, który rozpocznie się w październiku.

Według Ministerstwa Finansów, do końca września wskaźnik długu publicznego Tajlandii do PKB ma osiągnąć 58,9 proc., a do końca 2022 roku wzrośnie do 63,8 proc., ponieważ kraj potrzebuje nowych środków, aby wesprzeć gospodarkę w walce ze skutkami pandemii.