Trigon TFI wysłało pozew przeciw GetBackowi

TFI domaga się stwierdzenia, że umowa na mocy której otrzymało 49,2 mln zł została ważnie zawarta i rozwiązana.

W sobotę 4 sierpnia 2018 r. do wrocławskiego sądu został wysłany pozew Trigon TFI przeciwko GetBackowi.

Trigon TFI domaga się sądowego potwierdzenia, że została ważnie zawarta i rozwiązana z powodów leżących po stornie GetBacku umowa, na mocy której TFI miało do połowy 2022 r. uruchamiać nowe fundusze wierzytelności wyłącznie we współpracy z GetBackiem. Na mocy kontraktu podpisanego w sierpniu 2017 r. Trigon otrzymał w październiku 49,2 mln zł. Trigon w ramach tej umowy żadnego funduszu nie uruchomił, ale w pozwie domaga się potwierdzenia, że wzajemne świadczenia stron zostały w umowie określone zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń.

„Trigon TFI został zmuszony do złożenia pozwu z uwagi na ciągłe bezpodstawne insynuacje ze strony zarządu GetBack, powielane następnie przez niektóre media, dotyczące rzekomej nieważności umowy ramowej i wynikającego stąd rzekomego obowiązku zwrotu przez Trigon TFI kwot wypłaconych przez GetBack w wykonaniu umowy ramowej. Trigon TFI podkreśla, że nowy zarząd GetBack posługiwał się równocześnie bezprawnymi i niedopuszczalnymi etycznie metodami zastraszania Trigon TFI w celu wywierania presji na zarząd Trigon TFI wyraźnie sugerując, że w razie odmowy zwrotu wypłaconego Trigon TFI wynagrodzenia zgodnie z umową bądź zawarcia ugody w tej sprawie z GetBack, zarząd GetBack złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz że w odniesieniu do Towarzystwa może mieć zastosowanie sankcja karna tzw. rozszerzonej konfiskaty przedsiębiorstwa Trigon TFI z art. 44a Kodeksu karnego” – głosi oświadczenie Trigon TFI.

TFI podkreśla, że w ramach postępowania sądowego GetBack będzie miał możliwość przedstawienia pod ocenę niezawisłego sądu dowodów i podstawy prawnej rzekomej nieważności umowy.

GetBack rozważa zamianę przyspieszonego postępowania układowego na sanację. Otwierałoby to drogę do stosunkowo łatwego odwrócenia umów zawartych rok wstecz. Zapowiedź pozwu ze strony Trigonu pojawiła się w zeszłym tygodniu, po tym jak GetBack zapowiedział wystąpienie do rady wierzycieli o zmianę trybu postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach sanacji spółka chciałaby odwrócić 38 umów o łącznej wartości pół miliarda złotych.