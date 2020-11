Rentowność 10- i 30-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła we wtorek przed wyborami prezydenckimi.

Rentowność referencyjnego 10-letniego bonu skarbowego wzrosła do 0,871 proc., a 30-letniego do 1,649 proc. Rentowności zmieniają się odwrotnie do cen.