Volkswagen Poznań pobił rekord produkcji samochodów

Spółka Volkswagen Poznań (VWP) poinformowała, że w minionym roku z jej fabryk wyjechała rekordowa liczba blisko 267 tys. pojazdów. VWP podkreślił, że dzięki temu wynikowi stał się liderem wśród producentów samochodów w Polsce.

Zobacz więcej fot. ROB

Taśmy produkcyjne zakładu w Poznaniu opuściło w minionym roku 161 035 szt. modeli VW Caddy i 29 880 modeli VW Transporter T6. We Wrześni natomiast wyprodukowano 66 889 szt. samochodów VW Crafter oraz 9 015 szt. modeli MAN TGE. W porównaniu z 2017 rokiem produkcja samochodów w VWP wzrosła o 12 proc.



VWP podkreślił, że po 25 latach obecności w Polsce spółka po raz pierwszy w historii została liderem na krajowym rynku producentów samochodów.



"Tak dobry wynik - 1170 samochodów dziennie - to rezultat wielomilionowych inwestycji m.in w uruchomienie produkcji modelu VW Crafter oraz zaangażowania i determinacji naszych wszystkich pracowników. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się także dokonania działu zabudów specjalnych" – powiedział prezes VWP Jens Ocksen.



Produkcja zabudów specjalnych, która przekroczyła w ub. roku 75 tys. sztuk, wzrosła o 25 proc. Jak podała spółka, wyzwaniem na ten rok jest uruchomienie seryjnej produkcji turystycznej zabudowy modelu VW Grand California, której roczny wolumen produkcyjny planowany jest na 3,5 tys. samochodów.



Z kolei Odlewnia Volkswagen Poznań zamknęła rok 2018 wynikiem 4 mln 424 tys. wyprodukowanych komponentów - głowic cylindrowych oraz obudów przekładni kierowniczych. Spółka poinformowała, że jesienią tego roku odlewnia rozpocznie seryjną produkcję obudowy przekładni dla modułowej platformy MEB samochodów z napędem elektrycznym. To pierwszy komponent z portfolio poznańskiej odlewni z przeznaczeniem do zabudowy w elektrycznym modelu VW ID.



W maju tego roku zakończy się budowa zaplecza logistycznego w poznańskim zakładzie w Antoninku. Równocześnie z jego budową trwa też rozbudowa hali spawalni. Wyposażenie nowej spawalni w najnowocześniejsze roboty i urządzenia ma zwiększyć poziom automatyzacji tego obszaru produkcji z 40 proc. do ponad 75 proc.



Volkswagen Poznań to największy pracodawca w województwie wielkopolskim dający zatrudnienie ponad 11 tys. osób. Od początku swojej działalności Volkswagen Poznań zainwestował w swoje zakłady ponad 10 mld zł. W Poznaniu mieści się odlewnia oraz zakład produkujący modele VW Caddy i VW Transporter. W Swarzędzu zlokalizowane jest zaplecze produkcyjne, park dostawców oraz zakład zabudów specjalnych. We Wrześni produkowany jest model VW Crafter oraz MAN TGE, a także zabudowy specjalne bazujące na modelach Crafter i MAN.