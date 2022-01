W IV kw. Hess zarobił 265 mln USD

Skorygowany zysk firmy Hess za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia wyniósł 265 mln USD, czyli 85 centów na akcję. To znaczna zmiana w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2020 roku, kiedy to producent ropy odnotował stratę w wysokości 176 mln USD.

Na całym świecie producenci ropy naftowej i gazu, dzięki ponad 50-procentowemu skokowi cen ropy w 2021 roku, odnotowują wyższe przychody i zyski. W czwartym kwartale ceny ropy Brent wynosiły średnio 80 USD za baryłkę, co oznacza ich niemal dwukrotny wzrost rok do roku.

Średnia cena ropy naftowej sprzedawanej przez Hess wzrosła o 56,8 proc. do 71,04 USD za baryłkę, z uwzględnieniem hedgingu. Cena gazu skoczyła o 42,4 proc. do 4,77 USD za tysiąc stóp sześciennych (mcf).