W minionym roku Solaris sprzedał blisko 1,5 tys. pojazdów

Spółka podkreśliła, że mimo trwającej w roku 2021 pandemii, która miała istotny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, w tym również na branżę automotive, zanotowała "solidne wyniki sprzedażowe i finansowe". W podsumowywanym okresie spółka wygenerowała przychody na poziomie 721 mln euro.

"Firma osiągnęła pozycję nr 1 na rynku autobusów bezemisyjnych w Europie w roku 2021 z udziałem 15,1 proc. rynku. Solaris wyrósł na największego producenta autobusów bateryjnych i wodorowych na rynku europejskim, wypracowując w latach 2012-2021 udział na poziomie 15,5 proc." – poinformowała we wtorek spółka.

Solaris podkreślił, że pozostaje europejskim liderem w segmencie autobusów elektrycznych w Europie; w minionym roku firma dostarczyła do swoich klientów łącznie 400 autobusów elektrycznych i wodorowych.

Łącznie w roku 2021 firma sprzedała 1492 pojazdy, z czego pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne: elektryczne, wodorowe, hybrydowe i trolejbusy, stanowiły 41 proc. całkowitej sprzedaży.

Solaris w 2021 dostarczył swoje produkty do klientów z 18 krajów. Do największych odbiorców pojazdów marki Solaris w minionym roku należeli operatorzy z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Włoch, Rumunii, Czech, Izraela oraz Szwajcarii. W minionym roku producent sprzedał 54 autobusy wodorowe, na rynek włoski, niemiecki, holenderski i szwedzki.

Wśród największych wygranych kontraktów Solarisa w roku 2021, w tym także tych częściowo lub całkowicie zrealizowanych, można wymienić m.in. kontrakt na dostawę łącznie 123 autobusów elektrycznych do Rumunii, przetarg na dostawę łącznie 250 autobusów Solaris Urbino 12 napędzanych sprężonym gazem ziemnym dla EMT Madryt, zamówienie na dostawę 24 autobusów elektrycznych dla TMB Barcelona oraz umowę na 100 ekologicznych autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) podpisaną z przewoźnikiem z Tallina.

Firma podkreśliła, że oprócz czołowej pozycji w Europie w obszarze autobusów bateryjnych, hybrydowych, CNG i wodorowych, jest także największym europejskim dostawcą trolejbusów. W roku 2021 spółka sprzedała łącznie 119 trolejbusów Solaris Trollino 12 i 18, które trafiły do operatorów w Niemczech, Francji, Czechach, Rumunii, Polsce i na Węgrzech.

Spółka podkreśliła, że posiada stabilne portfolio przyszłych zamówień, które na koniec roku 2021 wynosiło 1260 pojazdów.

Solaris Bus & Coach z podpoznańskiego Bolechowa to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. We wrześniu 2018 roku producent dołączył do hiszpańskiej grupy CAF.