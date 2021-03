Największy detalista w USA zobowiązał się wesprzeć amerykańskich producentów, wydając w ciągu najbliższej dekady dodatkowe 350 mld USD na produkty wytwarzane w kraju.

“Ta decyzja pomoże stworzyć ponad 750 000 miejsc pracy” - stwierdził szef Walmartu na rynek amerykański, John Furner.

Firma skoncentruje się na inwestycjach w tworzywa sztuczne, drobny sprzęt elektryczny, przetwórstwo żywności, farmaceutyki oraz artykuły medyczne. W ciągu 10 lat zamierza wydać na rodzimym rynku 350 mld USD. To nie pierwsza taka deklaracja. W 2013 roku Walmart zobowiązał się do zainwestowania 250 mld w amerykańskie produkty i stwierdził, że ok. 2/3 sprzedawanych w jego sklepach towarów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych

Inwestycja, dzięki mniejszej odległości dostaw, ma przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o ok. 100 mln ton. Walmart dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku.