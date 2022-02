Wartość rynku żywności w Polsce może wkrótce przekroczyć 100 mld USD

Według analizy Research and Markets, najpóźniej do 2025 r. rynek produktów spożywczych w Polsce ma przebić barierę 100 mld dolarów, ale może stać się to szybciej m.in. z powodu dużego zainteresowania produktami premium - informuje firma Checkpoint.

Dobrym prognostykiem jest także wynik eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. W okresie styczeń-listopad 2021 wartość wywozu wzrosła o ok. 10 proc. do poziomu ponad 155 mld zł. "Nieocenione znaczenie w tym trudnym, także dla sektora spożywczego, okresie, ma zagwarantowanie ciągłości łańcuchów dostaw (...) oraz świadomość, jakie znaczenie ma zapewnienie pełnej przejrzystości i kontroli drogi, jaką produkty spożywcze pokonują od ich wyprodukowania do półki sklepowej" – podkreśliła Business Unit Director z Checkpoint Systems Ewa Pytkowska.