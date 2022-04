Cena węgla rośnie w Europie po zapowiedzi zakazu importowania go z Rosji, informuje Bloomberg.

Węgiel z benchmarkowego kontraktu z dostawą za rok drożeje o 6,5 proc. do 230 USD za tonę. Cena węgla z majowego kontraktu rosła nawet o 11 proc. do 330 USD na ICE Futures Europe. Wraz z ceną węgla drożeje energia elektryczna. Cena 1 MWh z kontraktów na dostawę za rok w Niemczech wzrosła o 2,2 proc. do 189 EUR.