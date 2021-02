Związany z pandemią koronawirusa kryzys aż o 95 proc. zmniejszył ruch pasażerski Eurostaru. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność kolejową pod kanałem La Manche ostrzegło, że ​​istnieje realne zagrożenie bankructwem jeśli nie pojawi się pomoc ze strony rządu.

Tymczasem Wielka Brytania ​jest gotowa przeznaczyć część funduszy państwowych, aby pomóc w ratowaniu Eurostar International., w którym 55 proc. udziałów maja Francuzi.

Rozmowy między brytyjskim ministrem transportu Grantem Shappsem, a jego francuskim odpowiednikiem Jean-Baptiste Djebbari trwają już od kilku tygodni. Warunkiem stawianym przez Zjednoczone Królestwo jest przejęcie inicjatywy w tej sprawie przez stronę francuską, która kontroluję firmę za pośrednictwem państwowych kolei SNFC.

Wydaje się, że o ile ze strony Wielkiej Brytanii nie ma większych przeciwwskazań do udzielania pomocy kolejowemu przewoźnikowi, to Francja z uwagi, że jest w UE zapewne będzie musiała wystąpić o zgodę na pomoc publiczną do Komisji Europejskiej.