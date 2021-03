WIG20 stracił w tydzień niemal 4 proc.

Główne indeksy na GPW przez całą piątkową sesję traciły na wartości, kończąc notowania spadkami o 1,4-1,7 proc. WIG20 stracił w ciągu tygodnia 3,9 proc. i znalazł się w gronie najsłabszych indeksów w Europie. Spadkowej tendencji oparł się sWIG80, który po zwyżce o 1,14 proc., zakończył sesję na najwyższym poziomie od ponad 13 lat.

"W piątek WIG20 spadał w ślad za głównymi rynkami w Europie. Inwestorzy obawiają się konsekwencji trzeciej fali pandemii, która rozwija się nie tylko w naszym regionie. Francja poinformowała o kolejnych obostrzeniach, ze strony niemieckiego rządu płyną z kolei sygnały, że luzowanie ograniczeń może się opóźnić, a w Wielkiej Brytanii spadło tempo szczepień. To sprawiło, że wśród inwestorów widoczny był odwrót od ryzyka. Dziś mieliśmy dzień rozliczenia kontraktów terminowych i opcji, ale nie miało to wpływu na notowania na GPW" - powiedział PAP Biznes kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,69 proc. do 1.927,56 pkt., WIG zniżkował o 1,39 proc. do 57.595,05 pkt., a mWIG40 poszedł w dół o 1,57 proc. do 4.289,48 pkt. Ze spadkowej tendencji wyłamał się sWIG80 - zyskał 1,14 proc. i wyniósł na zamknięcie sesji 18.311,68 pkt. Indeks wrócił do trendu wzrostowego, kończąc notowania na najwyższym poziomie od ponad 13 lat.

Podaż dominowała na GPW przez niemal całą sesję - WIG20 krótko po otwarciu zanotował dzienne maksimum na poziomie niemal 1.955 pkt., a później regularnie tracił na wartości. Zamknięcie notowań niemal pokryło się z najniższą wartością indeksu w trakcie piątkowej sesji.

Obroty na GPW wyniosły ok. 2,4 mld zł, z czego 2,0 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (462 mln zł), CD Projektu (214 mln zł), KGHM (153,7 mln zł) i PKO BP (147,3 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX spadał 0,9 proc. W USA S&P; 500 znajdował się w okolicach czwartkowego zamknięcia, a technologiczny Nasdaq znajdował się ok. 0,5 proc. na plusie.

W perspektywie tygodnia WIG20 zniżkował o 3,9 proc., WIG spadł 3,1 proc., mWIG40 stracił 2,9 proc., a sWIG80 zyskał 1,5 proc.

"Z jednej strony WIG20 zachowywał się wyraźnie słabiej od głównych światowych indeksów i poniósł w tym tygodniu duże straty, ale w dalszym ciągu znajduje się w konsolidacji w przedziale 1.900-2.000 pkt. Tutaj nic się nie zmieniło. Z kolei mWIG40 i sWIG80 zachowują się lepiej od najważniejszych indeksów i utrzymują się w trendach wzrostowych" - dodał Krajczewski.

W ujęciu sektorowym w piątek na GPW zniżkowało 12 z 15 indeksów, w tym najmocniej WIG Leki (-7,2 proc.), WIG Moto (-6,7 proc.) i WIG Odzież (-3,1 proc.)

W WIG20 zniżkowały akcje 17 spółek, w tym najmocniej JSW, które zostało przecenione o 5,3 proc. Na zamknięcie sesji akcje spółki kosztowały 30,16 zł, najmniej od dwóch miesięcy.

O 3,9 proc. spadły notowania Taurona, LPP zostało przecenione o 3,8 proc.

Wśród spółek, które zakończyły notowania na plusie znalazł się Orange Polska. Kurs akcji wzrósł 1,2 proc., do 6,555 zł.

W piątek Puls Biznesu podał, że finansowe ramię grupy Sumitomo Mitsui, która inwestowała z KGHM w Chile, jest blisko przejęcia 50 proc. udziałów w polskich światłowodach Orange.

Liderem wzrostów w WIG20 był Alior, który po siedmiu latach opuszcza skład indeksu największych spółek. Kurs wzrósł 2,4 proc. do 23,82 zł. Od początku roku notowania poszły w górę 40,4 proc. Mercator Medical, który w poniedziałek zastąpi Alior w WIG20, spadł w piątek 5,7 proc.

Indeks mWIG40 pociągnęły w dół przede wszystkich spółki związane z ochroną zdrowia.

Biomed-Lublin, przy obrotach na poziomie 73,3 mln zł, stracił 8,6 proc. i zakończył notowania na 15,90 zł. Z kolei Mabion stracił 13,7 proc. Akcje spółki kosztowały na zamknięciu 89,4 zł, a obroty wyniosły niemal 58 mln zł.

Inter Cars, który jeszcze na początku tygodnia notowany był najwyżej w historii, w piątek stracił 10,3 proc. Akcje kosztowały na zamknięciu 304 zł. O dużej skali przeceny zadecydowała końcówka sesji, a obroty w ciągu całego dnia wyniosły 1,4 mln zł.

W sWIG80, który jako jedyny z głównych indeksów zyskał na wartości, najmocniej zwyżkowały notowania Boombit.

W trakcie sesji spółka poinformowała, że wydana przez nią gra "Shoe Race", zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najczęściej pobieranych tytułów free-to-play na urządzeniach Apple w pięciu krajach, w tym USA i Niemczech. Po tej informacji wzrost notowań przyspieszył. Ostatecznie kurs poszedł w górę o 19,3 proc., do 21,60 zł. To najwyższy poziom od niemal roku. Obroty akcjami wyniosły 2,4 mln zł.

Wzrostem o 7,4 proc. do najwyższego w historii poziomu 13,1 zł, zwyżkowały notowania Asbisu. Obroty wyniosły 9,2 mln zł i należały do najwyższych w gronie spółek z sWIG80. Kurs akcji rósł drugą sesję z rzędu, po tym, jak w czwartek dyrektor Asbisu ds. ryzyka i relacji inwestorskich Costas Tziamalis poinformował PAP Biznes, że spółka utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży w I kwartale i spodziewa się wzrostu rentowności w 2021 roku.