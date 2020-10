Chociaż brytyjska gospodarka odnotowała we wrześniu 2020 r. spadek wskaźnika PMI dla sektor usług, okazał się on jednak mniejszy niż oczekiwano, donosi Reuters.

To optymistyczny sygnał, szczególnie biorąc pod uwagę zaostrzenie ograniczeń blokowania i zniesienie tymczasowych dotacji rządowych dla firm, takich jak restauracje i bary.

Wskaźnik PMI dla sektora usług, nie obejmujący handlu detalicznego, spadł we wrześniu do 56,1 pkt z sierpniowego, najwyższego od pięciu lat poziomu 58,8 pkt. Zniżka była jednak niższa niż wcześniej zakładano. Wstępny odczyt mówił bowiem o spadku do 55,1 pkt.

Również ubiegłotygodniowy odczyt dotyczący ogólnego PMI, obejmujący sektor wytwórczy spadł we wrześniu mniej niż wynosiło pierwotne oszacowanie.

Sektor usług w Wielkiej Brytanii wykazał się we wrześniu optymistyczną odpornością, a działalność biznesowa stale rośnie, pomimo wycofania rządowego programu„ Eat Out to Help Out ”- ocenił ekonomista IHS Markit Chris Williamson.

Brytyjska gospodarka skurczyła się w II kwartale o rekordowe 20 proc. w ujęciu annualizowanym, w głównej mierze z powodu lockdownu wprowadzonego po wybuchu pandemii koronawirusa.