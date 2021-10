The Wall Street Journal pisze, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie da zielonego światła lewarowanemu bitcoinowemu ETF, informuje Reuters.

Tolerancja SEC dotycząca ETF dających ekspozycję na bitcoina wyczerpała się, kiedy zgodziła się na stworzenie funduszy inwestujących w kontakty futures na kryptowalutę. W ubiegłym tygodniu pierwszy amerykański bitcoinowy ETF zadebiutował na NYSE. Szybko pojawił się pomysł, aby wprowadzić kolejny taki ETF, ale lewarowany.

fot,. Bloomberg

The Wall Street Journal dowiedział się jednak nieoficjalnie, że SEC zwrócił się do co najmniej jednej firmy mającej taki plan, aby go porzuciła. Komisja miała zasygnalizować, że chce ograniczyć liczbę nowych produktów powiązanych z bitcoinem do tych, które dają na niego ekspozycję bez lewara.