Wyniki Sony lepsze niż oczekiwano, pomógł „Spider-Man”

Zysk operacyjny Sony Group wzrósł o 32 proc. w minionym kwartale i okazał się dużo lepszy niż oczekiwał rynek, informuje Reuters.

Zysk japońskiej spółki sięgnął 465,2 mld JPY (4,05 mld USD) w kwartale zakończonym 31 grudnia. Analitycy oczekiwali 351,6 mld JPY. Duży udział w poprawie wyników Sony miał sukces filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu“. Jest najbardziej dochodową produkcją 2021 roku i szóstym najbardziej dochodowym filmem w historii, generując ponad 1,7 mld USD ze sprzedaży biletów. Inny film Sony, „Venom: Let There Be Carnage”, przyniósł w minionym kwartale ok. 500 mln USD. Ogólnie biznes filmowy Sony zwiększył zysk siedmiokrotnie podwajając przychody w minionym kwartale.