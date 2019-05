Wysmakowana architektura w sercu Warszawy

Finale Apartments - luksusowe apartamenty na Mokotowie gotowe do odbioru. Unikalny charakter

Unikalny charakter

Finale Apartments to połączenie elegancji, wygody i luksusu. Koncepcja przemyślana i starannie wykonana, zgodnie z wizją twórców inwestycji EKOPARK. Gotowe apartamenty dostępne o powierzchni 147-219 m? przypadną do gustu wszystkim tym, którzy szukają przestronnych i luksusowych wnętrz. Usytuowane w atrakcyjnej dzielnicy Mokotów, nieopodal Pola Mokotowskiego są odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie bliskości terenów zielonych. Co więcej, są również idealną propozycją dla tych, którzy nieustannie szukają kompromisu pomiędzy rekreacją, a prowadzeniem biznesu. Szybki dostęp do centrum o każdej porze dnia to dzisiaj komfort, o którym marzy każdy właściciel prestiżowej inwestycji.

Oszczędność czasu to niebywała zaleta w dzisiejszych czasach, ale przede wszystkim także jakość i celebracja wolnego czasu spędzanego z bliskimi. Dlatego nieustannie dążymy do zachowania kompromisu przy usytuowaniu budynków. Proponujemy równowagę pomiędzy okalającą naturą, a szybkim dostępem do świata biznesu. Bardzo ważne są także dodatkowe walory lokalizacyjne, na przykład komfortowy dystans do lotniska — komentuje Artur Chwist, wnuk Sobiesława Zasady, założyciela EKOPARKU.

Zachwycająca natura

Trzy kameralne budynki idealnie współgrają z otoczeniem — kompleksem pięknych drzew. Widok z przestronnego tarasu lub ogrodu zimowego zachwyca o każdej porze roku. Ekskluzywne bryły z imponującymi przeszkleniami celowo wychylają się w kierunku okalającej natury, aby w optymalny sposób czerpać z walorów bliskości środowiska naturalnego. Szum liści, śpiew ptaków, zieleń — krajobraz często utożsamiany wyłącznie z prywatnymi posiadłościami lub nowoczesnymi kompleksami wypoczynkowymi znajduje odzwierciedlenie w Finale Apartments. Krajobraz tym piękniejszy i różnorodniejszy, gdy przyszły właściciel zdecyduje się na apartament na trzecim piętrze z ogrodem na dachu. Wspomniane ogrody zimowe to niebywały atut inwestycji. Obiad rodzinny, spotkanie z przyjaciółmi, randka w okolicznościach przepięknej scenerii, z widokiem na pasmo zieleni — jednym słowem celebrowanie życia prywatnego w luksusowym wydaniu.

Odpowiedź na rosnące oczekiwania

Finale Apartments to również dodatkowe udogodnienia i nowo- czesne rozwiązania powstałe z myślą o komforcie mieszkańców. Przestronna, prywatna siłownia oraz sauna w standardzie wspomnianej inwestycji to optymalizacja czasu, wygoda i wybór. Kolejne udogodnienie wynikające z obserwacji rozwoju lokalizacji to dwu- poziomowy parking podziemny z miejscami parkingowymi także dla gości. Komfort rozumiany jest nie tylko pod względem bliskości poszczególnych obiektów, ale przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa, dlatego całodobowa ochrona to obowiązkowy punkt na liście priorytetów wśród udogodnień Finale Apartments.

Inwestycja Finale Apartments to bez wątpienia dbałość o detale i materiały skrupulatnie dobrane pod kątem wysokiej jakości i wytrzymałości. Luksusowy charakter przejawia się na każdym etapie inwestycji. Wykonawstwo i finalny efekt czynią Finale Apartments wisienką na torcie na rynku nieruchomości pod względem prestiżu i wysokich standardów życia.

Więcej na temat inwestycji: finale.pl

