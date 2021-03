Zadłużenie USA wzrośnie do nawet 202 proc. PKB

Prognozowany wzrost długoterminowego oprocentowania obligacji i stóp procentowych spowoduje w ciągu najbliższych 30 lat zwiększenie się amerykańskiego długu do 202 proc. PKB, informuje Reuters.

Najnowsze szacunki Biura Budżetowego Kongresu mówią o podwojeniu się długu do 2051 r. z 102 proc. w roku bieżącym. Odpowiadać za to mają gigantyczne wydatki związane z programami ratunkowymi i stymulacyjnymi wprowadzone w związku w ubiegłorocznym wybuchem pandemii koronawirusa.

Co istotne, wyliczenia CBO nie obejmują procedowanej obecnie ustawy o nowym programie wsparcia o wartości 1,9 bln USD oraz planowanych przez prezydenta Joe Bidena inwestycji w infrastrukturę, badania i edukację.

Prognoza Biura zakłada spadek deficytu budżetowego w kolejnym okresie dziesięcioletnim w latach 2022-2031 do poziomu 4,4 proc. PKB z 10,3 proc. w roku 2021. Potem jednak znów ma rosnąć i wynieść średnio 7,9 proc. w latach 2032-2041 i aż 11,5 proc. pomiędzy 2042 a 2051 r. Wyliczenia bazują wyłącznie na obecnie obowiązujących regulacjach.

Projekcja wskazuje, że najważniejszym czynnikiem napędzającym wzrost długu będzie wzrost stóp procentowych Fed z poziomu historycznego minimum. W efekcie ,wraz z wychodzeniem gospodarki z ubiegłorocznej zapaści doprowadzi to do trwałego wzrostu rentowności papierów skarbowych. Zyski z 10-letnich obligacji mają kształtować się na średnim poziomie 1,6 proc. pomiędzy 2021 a 2025 r., a następnie wzrosnąć do 3 proc. (2026-2031) oraz 4,9 proc. do 2051 r.