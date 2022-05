Zaskakująco wysoki przyrost etatów w firmach

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W kwietniu w średnich i dużych przedsiębiorstwach przybyło najwięcej etatów od maja zeszłego roku. Nie widać żadnych śladów recesji.

Sporo w ostatnich dniach i tygodniach pisałem o recesji, w różnych kontekstach. Prawda jest jednak taka, że na razie dane makroekonomiczne wciąż są mocne – niektóre wręcz zaskakująco mocne. Może wręcz za mocne i na tym polega cały problem. Gospodarka jest wciąż rozgrzana do czerwoności i nie za bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. Wzrost to piękna rzecz, szkoda rezygnować, a recesja jest szkodliwa. Ale życie z wysoką inflacją też nie będzie łatwe.